Политолог: Канада русофобская страна
Политолог Михайлов объяснил, почему Канада узаконила передачу российских активов Украине
Политолог Евгений Михайлов заявил, что Канада является русофобской страной. Это одна из основных причин, почему ее правительство узаконило передачу российских активов Украине, рассказал он в разговоре с «360».
«На мой взгляд, то, что Канада узаконила конфискацию российских активов в пользу Украины является закономерным шагом. Канада всегда выступала на стороне Украины. В Канаде огромная, я еще раз скажу, огромная украинская диаспора, имеющая колоссальное влияние на правительство Канады», — убежден политолог.
Он добавил, что власти страны придерживаются политического курса США.
«Эта страна откровенно русофобская и всегда участвовала во всех санкциях, которые так или иначе применялись как к России, так и к проводимой ею политике на мировом пространстве», — заявил Михайлов.
По его словам, правительство Канады продемонстрировало, что никакие дипломатические усилия со стороны России не заставят от отменить это решение.
«Соответственно, России нужно делать выводы и также принимать определенные меры против Канады. Но это вопрос времени, конечно же», — заключил Михайлов.