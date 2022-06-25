Политолог: Канада русофобская страна

Политолог Евгений Михайлов заявил, что Канада является русофобской страной. Это одна из основных причин, почему ее правительство узаконило передачу российских активов Украине, рассказал он в разговоре с «360».

«На мой взгляд, то, что Канада узаконила конфискацию российских активов в пользу Украины является закономерным шагом. Канада всегда выступала на стороне Украины. В Канаде огромная, я еще раз скажу, огромная украинская диаспора, имеющая колоссальное влияние на правительство Канады», — убежден политолог.

Он добавил, что власти страны придерживаются политического курса США.

«Эта страна откровенно русофобская и всегда участвовала во всех санкциях, которые так или иначе применялись как к России, так и к проводимой ею политике на мировом пространстве», — заявил Михайлов.

По его словам, правительство Канады продемонстрировало, что никакие дипломатические усилия со стороны России не заставят от отменить это решение.

«Соответственно, России нужно делать выводы и также принимать определенные меры против Канады. Но это вопрос времени, конечно же», — заключил Михайлов.