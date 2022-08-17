ВСУ устроили очередную массированную атаку на Энергодар

Украинские военные снова открыли массированный огонь по Энергодару. Огонь вели из тяжелой артиллерии, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«И снова обстрел Энергодара! Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее представитель ВГА заявляли об обстреле территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Местные власти зафиксировали не менее шести прилетов в район, где расположена станция. По самой АЭС ракеты не попали, поэтому работа продолжается в штатном режиме. Специалисты пока оценивают масштаб повреждений.

Перед обстрелом района Запорожской АЭС украинские войска устроили атаку на Энергодар. Население города попросили укрыться в безопасных местах. Правоохранители задержали в Энергодаре двух наводчиков артиллерии ВСУ. За международный терроризм преступникам грозит от 10 лет до пожизненного заключения.