ВСУ снова обстреляли район Запорожской АЭС

Украинские войска в очередной раз выпустили ракеты по району Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало», — привело его слова РИА «Новости».

Рогов уточнил, что по самой атомной станции снаряды не попали. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Ранее ВГА Запорожской области заявила о массированном обстреле Энергодара со стороны украинских военных. Всех местных жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Правоохранительные органы задержали в городе двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба преступника работали на атомной электростанции. Теперь им грозит от 10 лет до пожизненного заключения за международный терроризм.

Территорию Запорожской АЭС охраняют российские войска. Украинская сторона неоднократно обстреливала район станции и Энергодар.