Двух наводчиков артиллерии ВСУ задержали в Энергодаре. Об этом сообщили в ГУ МВД Запорожской области. По данным ведомства, оба задержанных работали на атомной электростанции.

«Отговорки одинаковые: не думал, не интересовался политикой, я не я. В общем, думали что их хата с краю. Но не в этот раз, за международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) — им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», — говорится в сообщении ГУ МВД в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что во время тюремного заключения у злоумышленников будет время подумать об опасности, которой они подвергли не только своих друзей, сослуживцев и земляков, но и всю Восточную Европу.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам ВСУ. При этом власти Украины заявляют о том, что это не так. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что руководство ООН не реагирует на многочисленные обращения властей региона по поводу обстрела станции, а также никак не осуждает данные обстрелы со стороны украинских военных, сообщил RT.