Спецоперация 11 февраля 2023, 16:39 ВСУ усилили активность артиллерии на Запорожском направлении Рогов: на Запорожском направлении идет резкое усиление активности артиллерии ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстрелы со стороны украинских военных участились за последние дни на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Буквально за день, который сейчас вот прошел на запорожской линии боевого соприкосновения, мы увидим, что количество прилетов было максимальным за последнее время», — сказал он.

Реклама

По словам Рогова, речь идет не только о Мелитополе, куда Вооруженные силы Украины «отправили пакет HIMARS». За один день интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения — реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», натовских гаубиц М777 — увеличилась кратно.

Реклама

Также 11 февраля Рогов рассказал, что диверсанты ВСУ пытаются попасть на освобожденные от киевского режима территории Запорожской области под видом российских бойцов. Старания украинских военных пресекают ВС России.

Тысячи добровольцев из разных стран мира хотят принять участие в специальной военной операции на стороне союзных сил, добавил Рогов.