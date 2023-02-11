Спецоперация 11 февраля 2023, 10:40 Украинские ДРГ решили проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных Рогов заявил о попытках диверсантов ВСУ проникнуть в Запорожскую область под видом ВС РФ РИА «Новости»

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты под видом российских военных пытаются проникнуть на территорию освобожденной части области. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — сказал он.

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Однако все эти попытки пресекаются российскими войсками, подчеркнул Рогов.

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Ранее он сообщил, что украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО пригород Энергодара, но встретили ответные удары со стороны ПВО Вооруженных сил России. По его словам, Запорожская АЭС и близкие к ней земли в зону обстрела не попали.

Недавно стало известно имя украинского боевика, который расстрелял безоружного российского бойца и выложил кадры казни в Сеть.