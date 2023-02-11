11 февраля 2023, 10:40
Украинские ДРГ решили проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных
Рогов заявил о попытках диверсантов ВСУ проникнуть в Запорожскую область под видом ВС РФ
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты под видом российских военных пытаются проникнуть на территорию освобожденной части области. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — сказал он.
Реклама
Однако все эти попытки пресекаются российскими войсками, подчеркнул Рогов.
Реклама
Ранее он сообщил, что украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО пригород Энергодара, но встретили ответные удары со стороны ПВО Вооруженных сил России. По его словам, Запорожская АЭС и близкие к ней земли в зону обстрела не попали.
Недавно стало известно имя украинского боевика, который расстрелял безоружного российского бойца и выложил кадры казни в Сеть.
ВСУ
Украина
Армия
Реклама
Реклама