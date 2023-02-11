11 февраля 2023, 11:54
Тысячи иностранцев заявили о желании участвовать в СВО на стороне России
Рогов: тысячи добровольцев из других стран захотели выступить на стороне России в зоне СВО
Несколько тысяч добровольцев из разных стран хотят принять участие в спецоперации на стороне союзных сил. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что среди таких добровольцев не только граждане стран — партеров России.
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«[Желание поучаствовать в спецоперации на стороне союзных сил выразили] жители экономически развитых стран: США, Великобритании, Канады, Франции, Германии», — перечислил Рогов.
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Также он упомянул граждан государств Ближнего Востока, Бразилии и Аргентины.
«Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие», — поделился Рогов.
По его словам, все эти люди готовы начать прямое участие в спецоперации на стороне союзных сил уже в ближайшее время.
Рогов добавил, что помощь этих людей в зоне боестолкновений с ВСУ будет очень ощутима. Добровольцы, выразил он надежду, помогут союзным силам и в информационной сфере.
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