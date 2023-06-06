Важное 06 июня 2023, 11:23 ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по инфраструктуре в Херсонской области ТАСС: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по объектам в Новоалексеевке Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские силы ударили по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Преступный киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow», — рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что подразделения ПВО группировки «Днепр» сбили три ракеты противника. Здание местного ПТУ получило повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Ночь и утро 6 июня выдались неспокойными для Херсонской области — под ударом оказалась Каховская ГЭС. Ее верхняя часть разрушена, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Очевидец заявил, что сейчас дамба гидроэлектростанции полностью оказалась в воде. Ее уровень в Днепре поднялся более чем на 10 метров. Власти приняли решение об эвакуации жителей прибрежных зон.