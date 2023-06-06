Происшествия 06 июня 2023, 07:58 Верхняя часть Каховской ГЭС оказалась разрушена при обстреле — мэр Мэр Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена Автор: Липунов Дмитрий / Википедия

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Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась после обстрелов. Дамба водохранилища в порядке. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Было несколько попаданий в 02:00 в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия — прим. ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — рассказал Леонтьев.

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Известно, что после разрушения ГЭС уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению. Оперативные службы уже работают на месте.

Мэр добавил, что эвакуация местных жителей пока не требуется. Однако ее, возможно, придется провести в населенных пунктах Днепрянка и Корсунка. Они находятся ниже по течению. Власти уже подготовили автобусы.

Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что якобы Каховская ГЭС оказалась полностью разрушена. Появлялись даже кадры рухнувшей дамбы.