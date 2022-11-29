Спецоперация 29 ноября 2022, 11:24 ВСУ столкнулись с проблемами на железных дорогах из-за ударов ВС России Военный эксперт Дандыкин: ВС России нарушили железнодорожное снабжение ВСУ РИА «Новости»

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ВС России ударили по железнодорожной станции Моисеевка в Днепропетровской области. Минобороны сообщало, что удалось уничтожить более 100 украинских военных, восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Эксперты заявили, что атака железнодорожных узлов в тылу противника поможет российским подразделениям на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом написала газета «Известия».

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его словам, такие удары не дают возможности ВСУ перегруппировываться, вывезти технику для ремонта в тыл и Европу, а также подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Он добавил, что логистика для украинских сил и так серьезно затруднена из-за проблем с электроснабжением железной дороги и использованием боеприпасов.

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«Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину», — отметил Дандыкин.

Ранее власти Днепропетровской области сообщили, что работу железной дороги в Кривом Роге на Украине приостановили на длительное время после ударов.