Мир 27 ноября 2022, 11:52 Железная дорога в Кривом Роге перестала работать на долгий срок Власти Кривого Рога заявили об остановке работы ж/д дороги на долгое время РИА «Новости»

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Работу железной дороги в Кривом Роге на Украине остановили на длительное время. Об этом заявил начальник местной военной администрации Евгений Ситниченко, сообщило РИА «Новости». Ранее власти Днепропетровской области сообщали об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в городе.

По данным главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, по Кривому Рогу нанесли удар двумя ракетами.

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«Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможна. Касаемо восстановления — это будет большая, долгая и значительная работа», — уточнил Ситниченко в эфире телеканала «Рада».

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Чиновник констатировал, что колеи дороги не будут работать долгое время. Он также уточнил, что в результате удара по железной дороге никто не пострадал.

Сигналы воздушной тревоги утром 27 ноября звучали также в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Власти страны в середине ноября признали, что ситуация с энергетической инфраструктурой стала критической после ударов ВС РФ. Российские военные начали их наносить после теракта на Крымском мосту, который организовала военная разведка Украины.