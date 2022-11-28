28 ноября 2022, 14:19
Российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ под Днепропетровском
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 100 бойцов ВСУ под Днепропетровском
ВС России ликвидировали свыше 100 украинских боевиков в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Там же российские силы уничтожили пять автомобилей и восемь единиц бронетехники. Это все произошло во время их погрузки на железнодорожный транспорт в районе железнодорожной станции Моисеевка.
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Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о неудачной попытке контратаки ВСУ на Артемовском направлении.
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«Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны» — заявил он.
По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли до 80 военных, три бронированных машины, два пикапа, один автомобиль и один танк.
Кроме того, националисты пытались атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Однако российская армия отбросила их на исходные позиции, ВСУ потеряли там свыше 50 своих военных.
Минобороны РФ
ВСУ
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