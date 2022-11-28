Важное 28 ноября 2022, 14:19 Российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ под Днепропетровском Минобороны РФ сообщило об уничтожении 100 бойцов ВСУ под Днепропетровском Пресс-служба Минобороны

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ВС России ликвидировали свыше 100 украинских боевиков в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Там же российские силы уничтожили пять автомобилей и восемь единиц бронетехники. Это все произошло во время их погрузки на железнодорожный транспорт в районе железнодорожной станции Моисеевка.

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Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о неудачной попытке контратаки ВСУ на Артемовском направлении.

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«Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны» — заявил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли до 80 военных, три бронированных машины, два пикапа, один автомобиль и один танк.

Кроме того, националисты пытались атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Однако российская армия отбросила их на исходные позиции, ВСУ потеряли там свыше 50 своих военных.