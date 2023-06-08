08 июня 2023, 13:23
ВСУ принялись искать уязвимости в обороне Артемовска
Пушилин заявил, что ВСУ постоянно обстреливают Артемовск и ищут уязвимости в его обороне
Освобожденный российскими силами Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под регулярными обстрелами украинских националистов. ВСУ решили найти уязвимости в обороне города, заявил в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Огонь по городу, по его словам, ведут из артиллерии и минометов.
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«Артемовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы», — подчеркнул Пушилин.
Регулярные атаки на Артемовск, обратил он внимание, значительно затрудняют работы, которые направлены на восстановление мирной жизни в городе.
Врио главы ДНР отмечал, что обстановка в Артемовске сложная, но контролируемая.
Накануне в Минобороны отметили, что ВСУ потеряли за сутки более 400 человек при попытке прорвать оборону ВС России в районе города.
Бои за освобождение Артемовска, который был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, завершились 20 мая.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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