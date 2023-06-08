08 июня 2023, 05:01
Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ в Артемовске пытаются продавить фланги, ситуация под контролем
ВСУ продолжают обстреливать Артемовск, из-за этого обстановка в освобожденном городе сложная, но контролируемая. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Ситуация стабильно сложная, но контролируемая, противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», — сказал Пушилин.
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Украинские военные, по его словам, обстреливают Артемовск из артиллерийских орудий, из минометов, задействованы беспилотники.
Врио главы ДНР отметил, что «противник будет пытаться хоть в какой-то части вернуть утраченные позиции или же продемонстрировать какие-то успехи». Чтобы не допустить подобного в городе «сконцентрированы достаточно серьезные силы».
Действия российских военных на этом направлении Пушилин назвал героическими.
Ранее атаку украинских боевиков успешно отразили на подступах к населенному пункту Берховка, который находится в районе Артемовска. Российские военные уничтожили бронетехнику украинских военных. Как отметили в Минобороны РФ, населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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