Спецоперация 08 июня 2023, 05:01 Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ в Артемовске пытаются продавить фланги, ситуация под контролем РИА «Новости»

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ВСУ продолжают обстреливать Артемовск, из-за этого обстановка в освобожденном городе сложная, но контролируемая. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация стабильно сложная, но контролируемая, противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», — сказал Пушилин.

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Украинские военные, по его словам, обстреливают Артемовск из артиллерийских орудий, из минометов, задействованы беспилотники.

Врио главы ДНР отметил, что «противник будет пытаться хоть в какой-то части вернуть утраченные позиции или же продемонстрировать какие-то успехи». Чтобы не допустить подобного в городе «сконцентрированы достаточно серьезные силы».

Действия российских военных на этом направлении Пушилин назвал героическими.

Ранее атаку украинских боевиков успешно отразили на подступах к населенному пункту Берховка, который находится в районе Артемовска. Российские военные уничтожили бронетехнику украинских военных. Как отметили в Минобороны РФ, населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.