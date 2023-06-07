07 июня 2023, 14:21
ВСУ потеряли за сутки в районе Артемовска более 400 бойцов
Минобороны: ВСУ попытались прорвать российскую оборону в районе Артемовска
Украинские военные предприняли попытку прорвать оборону ВС России в районе Артемовска, но потерпели провал. За сутки противник потерял на этом участке до 415 бойцов, сообщили в Минобороны.
По данным министерства, Южная группировка успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе Клещеевки.
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«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились двух танков, девяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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