Важное 07 июня 2023, 14:21 ВСУ потеряли за сутки в районе Артемовска более 400 бойцов Минобороны: ВСУ попытались прорвать российскую оборону в районе Артемовска РИА «Новости»

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Украинские военные предприняли попытку прорвать оборону ВС России в районе Артемовска, но потерпели провал. За сутки противник потерял на этом участке до 415 бойцов, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, Южная группировка успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе Клещеевки.

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«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились двух танков, девяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б».