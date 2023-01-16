Спецоперация 16 января 2023, 20:46 ВСУ отвели часть боевиков с участка фронта в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ перебросили части из Запорожской области к Соледару и Артемовску РИА «Новости»

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Командование украинских войск отвело части сил с линии соприкосновения в Запорожской области в направлении Соледара и Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в Запорожской области остались подразделения элитных частей украинских войск, Иностранного легиона, Национальной гвардии и территориальной обороны.

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«Режим Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска», — заявил Рогов.

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На сайте kp.ru он добавил, что украинские боевики начали окапываться в Запорожской области, готовясь к обороне занятых позиций хотя еще несколько недель назад ситуация была полностью противоположной.

В понедельник, 16 января, испанская газета El Pais сообщила, что переведенные в район Соледара и Артемовска батальоны украинских войск оставили свои позиции из-за отсутствия боеприпасов.

Разнородная группировка российских войск освободила Соледар от украинских боевиков на минувшей неделе. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военные заблокировали город с двух сторон и остановили прибывающие силы и технику противника.