01 апреля 2024, 15:29
ВСУ предрекли дальнейшее отступление
Полковник ВВС США Лейтон: продвижение российских войск заставляет ВСУ отступать
Продвижение российской армии заставляет Вооруженные силы Украины отступать еще сильнее. Такое мнение выразил американский полковник ВВС в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN.
«Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане, где будут располагаться силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта», — подчеркнул он.
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Российские войска имеют шанс воспользоваться продвижением, которое совершили за последние недели. По словам полковника, это будет особенно критично в районе Авдеевки и может случиться в окрестностях Харькова.
Накануне российские подразделения освободили населенный пункт Водяное. Он находится рядом с Авдеевкой. Военные выбили украинских боевиков с позиций.
Как отметил пленный боец Борис Мерва, командиры ВСУ отправили в Авдеевку плохо обученных новобранцев. Украинское руководство бросило этих солдат при отводе войск.
США
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Армия
Авдеевка
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