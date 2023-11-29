Спецоперация 29 ноября 2023, 03:06 Российские военные подбили первый подаренный Украине немецкий танк Leopard 1A5 Forbes: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, подаренный Германией Unsplash

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Российские бойцы подбили первый танк Leopard 1A5, подаренный Украине Германией. Это произошло через несколько недель после начала их использования в зоне конфликта. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео из Сети.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — заявил Экс.

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Обозреватель предположил, что бронемашина принадлежит 44-й механизированной бригаде ВСУ. Танк Leopard 1A5 обстреляла российская артиллерия, он был легкой мишенью после обнаружения.

Экс подчеркнул, что немецкие Leopard 1A5 считаются самыми незащищенными танками в зоне конфликта, их уничтожение неизбежно. По словам обозревателя, первый Leopard 1A5 потерян слишком быстро, через несколько недель после их вступления в бой.

Поставленные на Украину немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на линии фронта. Эти танки так и не стали «волшебным оружием» Украины.