Спецоперация 12 января 2023, 15:09 Западная часть Соледара оказалась под полным контролем России Представитель ДНР Баевский: западная часть Соледара находится под полным контролем России РИА «Новости»

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Сопротивления ВСУ сохраняется в некоторых частях Соледара, но его западная часть уже под полным контролем ВС России. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, зачистка продолжается.

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«В целом операция развивалась успешно и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем», — заявил он.

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Баевский отметил, что взятие города под контроль дает возможность почти напрямую видеть трассу, ведущую из Славянска на Артемовск. Также есть возможность работы по ней «практически прямой наводкой».

Подполковник НМ ДНР добавил, что после потери Соледара ВСУ стали перебрасывать на Артемовское направление вооружение, с помощью которого ранее обстреливали Донецк.

Глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил 11 января об освобождении Соледара. По его словам, там проходит зачистка украинских националистов.