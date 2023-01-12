12 января 2023, 15:11
ВС России уничтожили около 30 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении на Южно-Донецком направлении около 30 бойцов ВСУ
Российские войска на Южно-Донецком направлении в районах сел Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка уничтожили около 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Об этом в четверг во время брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня», — добавили в ведомстве.
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Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск на Авдеевском направлении и под Артемовском. Он отметил активную работу артиллеристов, которые в некоторых местах подавили силы ВСУ.
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Накануне российские военнослужащие взяли под контроль село Подгородное недалеко от Артемовска и освободили Соледар. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил действия Вооруженных сил России.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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