Спецоперация 28 марта 2024, 14:23 ВСУ потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении U.S. Army/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские военные на Авдеевском направлении лишились еще одного американского танка Abrams. Об этом сообщили в Минобороны России.

В пресс-службе ведомства добавили, что на этом направлении подразделения группировки войск «Центр» ВС России улучшили положение по переднему краю. Российские военные отразили семь контратак украинских штурмовиков у Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР.

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ВСУ лишились на этом участке 95 бойцов, трех танков, двух БМП, девяти автомобилей, двух американских гаубиц М777 и двух орудий Д-30.

Ранее появилось видео уничтожения танка Abrams ВСУ около Бердычей при наступлении российских военных на Донецком направлении. Сейчас ВС России начали создавать санитарную зону, благодаря которой приграничные регионы РФ будут в безопасности.