28 марта 2024, 01:42
Россия приступила к созданию санитарной зоны на границе с Украиной
Полковник Алехин: ВС РФ приступили к первому этапу создания санитарной зоны
Российская армия приступила к первому этапу создания санитарной зоны на границе с Украиной, который заключается в огневой подготовке. Об этом рассказал Ura.ru военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Полковник запаса сейчас находится в Белгородской области. По его словам, санитарную зону можно установить только с помощью активных боевых наступательных действий на земле.
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«Мы последние несколько дней и ночей утюжим по полной программе различными видами артиллерии, РСЗО, вертолетов, ВКС (воздушно-космических сил), именно Харьковскую область, включая Харьков», — рассказал он.
Алехин пояснил, что российские средства разведки выявляют замаскированные позиции и пути перемещения украинских комплексов РСЗО. В частности, Vampire, «Град», «Смерч» и «Ураган», которые ВСУ использовали при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородской области.
Российские военные также стремятся полностью нарушить и уничтожить логистическую цепь возле Харькова. Цель — лишить украинских боевиков возможности подвозить боеприпасы и технику, а также размещать личный состав на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
Алехин добавил, что армия РФ также уничтожает места базирования и складирования боеприпасов, а также производства, где изготавливают дроны для ВСУ.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о новой мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области.
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