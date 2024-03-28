Спецоперация 28 марта 2024, 09:02 Уничтожение очередного танка Abrams в районе Бердычей сняли на видео ВС России подбили американский танк Abrams на Авдеевском направлении

Читать 360tv в

Группировка войск «Центр» при помощи дрона-камикадзе поразила американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кадры атаки в районе села Бердычи показал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в Telegram-канале.

По его данным, бронемашину подбили военнослужащие третьей гвардейской бригады. Солдаты прислали Сергею Лежневу видео недавнего уничтожения западной техники.

Реклама

«Они в очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки. Американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки „Центр“ от Авдеевки», — сообщил он.

Судя по кадрам, удар нанесли FPV-дроном. «Военное обозрение» сообщило, что, по разным подсчетам, подбитый у Бердычей танк стал четвертым или пятым уничтоженным военными Abrams.

Авдеевка перешла под контроль российских войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль связал это с нехваткой боеприпасов.