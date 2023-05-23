Спецоперация 23 мая 2023, 14:22 ВСУ потеряли до 375 военных на Донецком направлении Минобороны: украинская армия потеряла за сутки до 375 военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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Потери Украины за сутки в результате атак подразделений группировки войск «Юг» на Донецком направлении составили до 375 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 13 единиц техники. Об сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в течение суток уничтожили до 375 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что удары наносила авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.

Кроме живой силы, противник потерял два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Также российские бойцы уничтожили два склада с боеприпасами украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Удары нанесли в районе населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки.

Более 70 украинских террористов удалось уничтожить в ходе КТО в Белгородской области.