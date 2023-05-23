23 мая 2023, 14:31
ВСУ лишились двух складов с боеприпасами в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские войска ликвидировали два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Ступочки и Верхнекаменское в ДНР 64-й и 60-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.
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Ранее Минобороны объявило, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 375 человек личного состава. Удары по противнику нанесла артиллерия и авиация группировки войск «Юг».
Также Украина за сутки потеряла до 340 человек живой силы на Краснолиманском, Запорожском, Купянском, Херсонском и Южно-Донецком направлениях.
Кроме того, российские военные нанесли удар по пункту управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе города Торецка в Донецкой Народной Республике.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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