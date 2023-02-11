11 февраля 2023, 15:08
ВСУ потеряли до 120 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки
Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 120 бойцов
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 120 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.
Огнем артиллерии и ударами оперативно-тактической и армейской авиации российские войска поразили подразделения ВСУ около населенных пунктов Стельмаховка, Невское в ЛНР, Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества.
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«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.
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Противник потерял боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и две гаубицы Д-20.
Также российские войска нанесли удар по двум радиолокационным станциям ВСУ в Николаевской и Харьковской областях. За минувшие 24 часа ВС России ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять снарядов для РСЗО HIMARS.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 95 солдат и американскую систему М109 Paladin.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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