Спецоперация 11 февраля 2023, 15:08 ВСУ потеряли до 120 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 120 бойцов Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 120 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Огнем артиллерии и ударами оперативно-тактической и армейской авиации российские войска поразили подразделения ВСУ около населенных пунктов Стельмаховка, Невское в ЛНР, Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

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Противник потерял боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и две гаубицы Д-20.

Также российские войска нанесли удар по двум радиолокационным станциям ВСУ в Николаевской и Харьковской областях. За минувшие 24 часа ВС России ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять снарядов для РСЗО HIMARS.

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 95 солдат и американскую систему М109 Paladin.