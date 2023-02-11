Спецоперация 11 февраля 2023, 15:11 Почти 100 боевиков ВСУ и американскую систему М109 Paladin уничтожили на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили 95 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие за сутки уничтожили более 95 украинских солдат на Южно-Донецком направлении. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия группы «Восток» нанесла подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение в районах Угледара, Павловки и Новоселовки ДНР. Украинская армия потеряла четыре танка, две машины пехоты, два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М109 Paladin, а также три гаубицы Д-20 и гаубицу «Гиацинт-Б».

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Три склада боеприпасов ВСУ ликвидировали возле Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки. Еще три склада удалось уничтожить в районах Бердычей, Авдеевки и Новопокровского.

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Также Игорь Конашенков доложил об успехах ВС России на Херсонском, Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что российская армия уничтожает самые боеспособные части ВСУ и отрезает им пути снабжения. Украинские военнослужащие уже на последнем издыхании, боеприпасов не хватает.