Спецоперация 11 февраля 2023, 14:49 ВСУ лишились двух РЛС в Николаевской и Харьковской областях Минобороны сообщило об уничтожении 2 украинских РЛС в Николаевской и Харьковской областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки нанесли удар по двум РЛС противника, располагавшимся в Николаевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

Радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.

Реклама

Рядом с Шебелинкой в Харьковской области, уточнили в российском военном ведомстве, ВСУ лишились станции обнаружения воздушных целей 35Д6.

Реклама

За сутки ВС России также уничтожили 19 украинских беспилотников и пять снарядов для РСЗО HIMARS.

БПЛА сбили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная в Луганской Народной Республике, Александровке в Донецкой Народной Республике, а также в Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области и Рыбальчего Херсонской области.