11 февраля 2023, 14:49
ВСУ лишились двух РЛС в Николаевской и Харьковской областях
Минобороны сообщило об уничтожении 2 украинских РЛС в Николаевской и Харьковской областях
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки нанесли удар по двум РЛС противника, располагавшимся в Николаевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
Радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.
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Рядом с Шебелинкой в Харьковской области, уточнили в российском военном ведомстве, ВСУ лишились станции обнаружения воздушных целей 35Д6.
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За сутки ВС России также уничтожили 19 украинских беспилотников и пять снарядов для РСЗО HIMARS.
БПЛА сбили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная в Луганской Народной Республике, Александровке в Донецкой Народной Республике, а также в Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области и Рыбальчего Херсонской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
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