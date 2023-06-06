Спецоперация 06 июня 2023, 13:59 «План „Барбаросса — 2“ рухнул»: Володин назвал провальным контрнаступление ВСУ Спикер Госдумы Володин заявил о серьезных потерях ВСУ при контрнаступлении РИА «Новости»

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Украинские войска за второй день контрнаступления понесли огромные потери. Поэтому все поставленные командованием ВСУ планы провальные. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что только за последние сутки российские военные уничтожили около 2000 украинских боевиков и иностранных наемников, а также сожгли 32 танка и 109 боевых машин пехоты, в том числе поставленных Западом.

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«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что украинцы стали для НАТО расходным материалом в борьбе с Россией. Он напомнил, что именно политики Вашингтона и Брюсселя готовили и вооружали украинских боевиков, втянули в боевые действия все европейские государства, под предлогом будущего успеха киевского режима.

«Но план „Барбаросса — 2“ рухнул», — резюмировал Володин.

Контрнаступление ВСУ началось только по некоторым направлениям. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что речь идет прежде всего об Артемовском направлении, где продвижение идет широким фронтом.

Об активизации украинских сил на Южно-Донецком направлении сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве заявили, что после неудачной атаки командование ВСУ создало из остатков 23 и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения и бросило их на взятие сел Новодаровка и Левадное в Запорожской области. Одновременно с этим наступление началось в сторону совхоза «Октябрьский» и поселка Новодонецкое в ДНР.

Все попытки атака пресекли подразделения группировки войск «Восток» которые нанесли противнику комплексное огневое поражение. С серьезными потерями украинские войска отступили.