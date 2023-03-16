Спецоперация 16 марта 2023, 10:32 ВСУ потеряли более 100 тысяч человек в зоне спецоперации Politico: потери украинской армии в зоне СВО превысили 100 тысяч человек РИА «Новости»

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Потери украинской армии в зоне проведения специальной операции превысили 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на оценки американских чиновников сообщило издание Politico.

«Многие из этих потерь произошли в Артемовске. Украина лишается самых боеспособных военнослужащих, потери уже превысили 100 тысяч человек», — говорится в материале.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре прошлого года сообщила в социальной сети, что потери ВСУ на тот момент составили около 100 тысяч человек. Однако позднее она удалила публикацию, а ее представители оправдались, что чиновник ошиблась в цифрах, суммировав данные о раненых и погибших.

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В декабре 2022 года советник офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что потери ВСУ оцениваются примерно в 13 тысяч человек убитыми.

Военный эксперт Роман Насонов заявлял «360», что в украинском обществе назревает недовольство мобилизацией из-за больших потерь на фронте.