Спецоперация 02 декабря 2022, 00:09 Подоляк назвал «официальное» число погибших бойцов ВСУ Советник офиса Зеленского Подоляк: ВСУ с февраля потеряли около 13 тысяч человек РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с февраля потери войск ВСУ якобы составили около 13 тысяч человек. Эти цифры он сообщил в эфире единого украинского телемарафона. В своем выступлении он также вспомнил недавний скандальный твит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она заявила о 100 тысячах погибших.

«Конечно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших», — подчеркнул Подоляк.

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Фон дер Ляйен опубликовала заявление в Twitter о количестве погибших граждан Украины. По ее словам, с февраля погибли около 100 тысяч украинских военных. Через несколько часов она удалила это видеосообщение. Фон дер Ляйен объяснила свою оговорку тем, что суммировала погибших и раненых.

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Ранее мэр Снигиревки рассказал, что ВСУ только на небольшом отрезке линии фронта под Херсоном в 20 километров потеряли около 10 тысяч бойцов за полтора месяца.