Спецоперация 14 марта 2023, 22:09 Большие потери ВСУ напугали украинцев Эксперт по безопасности Насонов заявил о недовольстве украинцев из-за потерь ВСУ РИА «Новости»

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Удары российских войск в ходе спецоперации продолжают уничтожать живую силу и боевую технику ВСУ. Ликвидация последней свидетельствует о том, что Вооруженные силы России контролируют обстановку в зоне проведения СВО, а большие потери среди личного состава украинских военных приведут к обострениям в украинском обществе.

Накопительный эффект

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга во вторник, 14 марта, сообщил, что российские войска в зоне спецоперации уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ольха» и «Ураган», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

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Эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии и ветеран боевых действий Роман Насонов пояснил «360», что такие потери военной техники со стороны ВСУ не особо крупные. Однако они свидетельствуют о накопительном эффекте.

«Мы контролируем ситуацию со всех сторон и имеем достаточное количество необходимых огневых средств, которые по первому сигналу обнаружения немедленно применяют и весьма эффективно», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что особо бы хотел отметить уничтожение станций контрбатарейной борьбы, поскольку их применение противником может привести к большим потерям среди российских войск.

Массовое дезертирство

По данным Минобороны, за минувшие сутки общие потери личного состава украинских войск составили более 420 человек. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия объединенной группировки войска поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

Столь крупные потери украинских военных не могли не остаться без внимания тех, кто находится в тылу, отметил Насонов.

«Большие потери личного состава ВСУ уже привели к серьезным всплескам в украинском обществе, массовом отказе людей от мобилизации, дезертирству. Также много фактов перехода через линию фронта и сдачи российским подразделениям украинских военнослужащих», — подчеркнул эксперт.

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Чистое небо

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган», выпущенных украинскими боевиками, а также сбили 17 беспилотников, сообщило Минобороны.

Военный эксперт Насонов отметил, что это отличные результаты, которые показали более качественное использование российскими военными систем противовоздушной обороны.

«Это говорит о том, что небо для нас чистое, а для противника оно занято. Поэтому мы доминируем на земле, уничтожая боевую технику и живую силу и в небе. Это очень важно» — подытожил специалист.