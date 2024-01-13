Спецоперация 13 января 2024, 07:26 ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ за сутки не проявили активности на Краснолиманском направлении Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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ВСУ за последние сутки не проявили никакой активности на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости»рассказал старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск „Центр“ на Краснолиманском направлении наземные силы украинских войск активности не проявляли», — констатировал он.

При этом ВС России силами авиации и артиллерии нанесли более 150 ударов по целям ВСУ в районах Серебрянки, Северска и Дроновки. Армия противника потеряла до 70 военнослужащих и две машины.

Удалось также вскрыть более 20 объектов украинских националистов, поражение нанесли по половине из них.

Ранее стало известно, что ВСУ вновь устанавливают минные заграждения в районах, где ожидают прорыва российских сил, в том числе на Краснолиманском направлении. То, что ВС России могут продвинуться как на Краснолиманском, так и на Купянском направлении, признал отставной украинский генерал Сергей Кривонос.