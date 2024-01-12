Спецоперация 12 января 2024, 18:30 Украинский генерал признал возможность продвижения ВС России в зоне СВО Генерал ВСУ Кривонос заявил о возможном продвижении ВС РФ на двух направлениях РИА «Новости»

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Российская армия может продвинуться на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом в эфире украинского канала «Прямой» заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он подтвердил, что на обоих направлениях идут тяжелые бои.

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«С точки зрения возможностей наступления российской армии: у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — отметил Кривонос.

Отставной военный указал на острую нехватку снарядов в ВСУ и добавил, что ВС России активно применяют против противника БПЛА «Ланцет» и FPV-дроны.

«У русских есть ресурсы для наступления. Я бы не сказал, что нам нужно расслабиться и ждать весны», — заключил Кривонос.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ не могут начать наступление. По его словам, боевикам не хватает средств борьбы с БПЛА и оборудования для минных полей.