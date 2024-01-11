Спецоперация 11 января 2024, 08:56 ВСУ начали повторно устанавливать мины на танкоопасных участках Офицер Марочко: ВСУ начали повторно минировать потенциально опасные участки Laurel Chor/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские военные приступили к повторной установке мин на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.

По отметил, что ВСУ снова минируют потенциально опасные участки. По словам Марочко, боевики решили повторно установить минные заграждения из-за погодных факторов и снижения эффективности снарядов. Еще одной причиной повторного минирования могли стать бреши, которые возникли из-за активных боевых действий, подчеркнул подполковник в отставке.

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«Установка прежде всего идет на танкоопасных участках, и в районах потенциального прорыва наших войск», — добавил Марочко.

Ранее офицер сообщил, что украинские военные отступили на второстепенные позиции на Краснолиманском направлении. ВСУ увеличили межпозиционное пространство в районе Торского участка, Серебрянки и Белогоровки. Благодаря этому «серая зона» расширилась от 500 метров до трех километров, указал Марочко.