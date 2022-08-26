ВСУ перебили все линии электропередачи с Запорожской АЭС на Украину

ВСУ перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Возможности поставлять электроэнергию туда нет, сообщило РИА «Новости.

За час до этого глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, без сбоев.

О перебоях с энергоснабжением на ЗАЭС стало известно вчера. После обстрелов со стороны ВСУ и в результате пожаров в Энергодаре в сети возникло короткое замыкание. Сработали системы безопасности, от сети оказались отключены два энергоблока. Затем снабжение регионов возобновили.

ЗАЭС находится под охраной российских военных с марта. ВСУ регулярно обстреливают территорию станции. В перспективе все это может привести к ядерной катастрофе. Как предположил беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, Украина намерена в случае катастрофы публично обвинить в ней российскую армию.

В ожидании новых ударов Россия усилила систему защиты Запорожской АЭС.