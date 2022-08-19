Россия защитит Запорожскую АЭС от провокаций Украины. Последствия ударов по станции грозят всему миру

Российская сторона усилила защиту Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины. Киевские власти готовы нанести удар по объекту и обвинить в произошедшем российских военных. Это выставит Россию в невыгодном свете, а также поможет Украине вытянуть больше денег из Запада. Повреждение станции приведет к последствиям для всего мира.

Россия усилила защиту Запорожской АЭС

Россия усилила систему защиты Запорожской АЭС из-за ожиданий удара по объекту со стороны украинских войск. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — подчеркнул он.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее говорил, что Украина готовит провокацию на АЭС. Она может произойти прямо во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. При этом вину за техногенную катастрофу киевский режим планирует переложить на РФ.

Это может привести к ситуации, аналогичной произошедшему в Чернобыле и на «Фукусиме-1». В этом уверен начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны. А следом — «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров».

Зачем Украине нужны провокации на АЭС

Именно во время визита представителя ООН Украина и может начать свои провокации, ведь делать это непублично для нее бессмысленно. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Получится ли? Это другой вопрос. Защита действительно усилена. Для чего это нужно Украине? Для того, чтобы заявить, что именно „российская агрессия“ привела к катастрофе. И именно поэтому Россию нужно не просто ограничивать различными мерами экономического воздействия, а немедленно остановить и принудить к миру <…> на украинских условиях», — отметил он.

Журавлев подчеркнул, что главная опасность заключается в том, что последствия провокации сдержать не удастся. Если на АЭС что-то взорвется, от украинских территорий мало что останется. Катастрофа затронет и Россию, и Восточную Европу.

«Спасать» Украину с помощью того, что может ее половину уничтожить, — это очень экзотично. Нынешним киевским властям уже плевать на Украину Дмитрий Журавлев.

Журавлев уверен, что Россия сможет предоставить доказательства виновности Украины в случае провокаций. Однако неизвестно, примет ли их мировое сообщество. Ведь сейчас правильно то, что нравится Западу.

«Объективные доказательства все равно нужны. Когда истерика закончится, можно будет к ним вернуться», — пояснил он.

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин же считает, что провокации могут быть как до, так и после визита представителя ООН. Украина может даже сорвать эту встречу. Вариантов много, считает он.

«Одна из причин — шантаж Запада угрозой ядерного взрыва, радиационного поражения, чтобы вытаскивать из Запада деньги: „Дайте денег, а то мы сами себя подорвем“. Второй вариант — показать, что Россия якобы не в состоянии защищать Запорожскую АЭС. Третья задача — сорвать референдум, который назначен в Запорожской области на сентябрь, — о присоединении к России», — заключил Литовкин.

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