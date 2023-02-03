Спецоперация 03 февраля 2023, 16:03 Скорое окружение украинских войск предрекли в Северске Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ в Северске могут в ближайшее время оказаться в окружении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская группировка в Северске Донецкой Народной Республики близка к окружению. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«По сути, сейчас группировка [ВСУ], которая находится в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», — отметил он.

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Марочко обратил внимание, что успешная освободительная кампания ведется на разных направлениях.

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По его словам, сейчас проверяется информация о полном освобождении населенного пункта Белогоровка к югу от Кременной.

Подполковник Народной милиции ЛНР подчеркнул, что положение всех украинских подразделений в районе Кременной весьма плачевное. Если ВСУ не покинут свои позиции, то их уничтожат.

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил «360», что освобождение Славянско-Краматорской агломерации наступит после освобождения Артемовска.