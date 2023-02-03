03 февраля 2023, 16:03
Скорое окружение украинских войск предрекли в Северске
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ в Северске могут в ближайшее время оказаться в окружении
Украинская группировка в Северске Донецкой Народной Республики близка к окружению. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«По сути, сейчас группировка [ВСУ], которая находится в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», — отметил он.
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Марочко обратил внимание, что успешная освободительная кампания ведется на разных направлениях.
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По его словам, сейчас проверяется информация о полном освобождении населенного пункта Белогоровка к югу от Кременной.
Подполковник Народной милиции ЛНР подчеркнул, что положение всех украинских подразделений в районе Кременной весьма плачевное. Если ВСУ не покинут свои позиции, то их уничтожат.
Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил «360», что освобождение Славянско-Краматорской агломерации наступит после освобождения Артемовска.
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