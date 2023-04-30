Спецоперация 30 апреля 2023, 00:26 ВСУ обстреляли Васильевку и Никольское из РСЗО СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Васильевке и Никольскому РИА «Новости»

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Украинские боевики в течении 45 минут атаковывали Васильевку и Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации в Telegram-канале.

Всего националисты выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Васильевка», — говорится в сообщении.

Также четыре снаряда калибра 152 миллиметра зафиксировали в районе населенного пункта Катериновка — населенного пункта Никольское. Сюда ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

В субботу, 29 апреля, российские бойцы ликвидировали более 30 украинских боевиков и взяли опорный пункт, который находится под Белогоровкой в ЛНР. Также артиллерийская группа уничтожила восемь украинских военных в селе Новомихайловке в ДНР.

В этот же день ВСУ вели обстрел по Донецку из ракетных систем залпового огня. Жертвами атаки стали восемь человек. Разрушения получили частные и многоквартирные жилые дома в Петровском и Ленинском районах, а также детский сад.