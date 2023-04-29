Происшествия 29 апреля 2023, 15:51 Украинские боевики выпустили более 40 артиллерийских снарядов по Донецку СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 41 снаряд калибра 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по Донецку, выпустив 41 снаряд калибра 155 миллиметров и два снаряда из РСЗО. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем боевиков оказались Ленинский, Петровский и Киевский районы города.

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Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что на пересечении улиц Одесской и Сахалинской взрывная волна повредила окна, наблюдается задымление.

Кроме того, в Петровском районе ранение получил мужчина 1989 года рождения. Также ранена женщина, ее анкетные данные уточняются.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что жители Донецка слышали пять взрывов над Донецком. Сработали системы ПВО в Ворошиловском, Ленинском, Буденовском и Пролетарском районах города.

Источник в силовых структурах также отметил, что ВСУ нанесли удар по Ленинскому району, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего зафиксировали прилеты около трех ракет.