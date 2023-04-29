Спецоперация 29 апреля 2023, 23:28 ВСУ потеряли более 30 человек и опорный пункт в ЛНР ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ и отбили опорный пункт в ЛНР РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали более 30 украинских боевиков. Также они взяли опорный пункт, который находится под Белогоровкой в ЛНР, сообщили ТАСС в пресс-центре группировки войск «Юг».

«В ходе успешных боевых действий штурмовые подразделения южной группировки овладели опорным пунктом ВСУ в районе пгт Белогоровка. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, артиллерийская группа также ликвидировала восемь украинских военных в селе Новомихайловке в ДНР и семь националистов в селе Первомайском.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе боев за сутки уничтожили 75 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Также они ликвидировали гаубицы Д-20 и Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

По данным Минобороны, ВС России в ходе боев за прошлые сутки уничтожили свыше 85 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также они ликвидировали склады боеприпасов 110-й бригады территориальной обороны.