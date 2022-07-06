ВСУ обстреляли село в Брянской области

Украинские военные выпустили снаряды по селу Некислицы в Брянской области. Об артиллерийском обстреле сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас на месте продолжают работать все оперативные службы.

В Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов приграничных территорий со стороны ВСУ. Утром 5 июля Богомаз сообщил об атаке на село Зерново в Суземском районе области. Украинские войска выпустили по населенному пункту 18 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

В то же время украинские военные выпустили снаряды по населенным пунктам Глушковского района Курской области. Жители сел Попово-Лежачи и Теткино остались без света и с разбитыми окнами. Пострадавших среди населения не было.