05 июля 2022, 08:59
ВСУ выпустили 18 снарядов по селу Зерново в Брянской области
ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Артобстрел села Зерново в Суземском районе произошел утром 5 июля. Украинские войска выпустили по населенному пункту 18 снарядов.
«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Кроме того, украинские боевики обстреляли деревню Марково и поселок Теткино в Курской области. Власти показали фотографии разрушений. Они повредили жилые дома, храм и сквер.