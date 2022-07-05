ВСУ выпустили 18 снарядов по селу Зерново в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Артобстрел села Зерново в Суземском районе произошел утром 5 июля. Украинские войска выпустили по населенному пункту 18 снарядов.

«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Кроме того, украинские боевики обстреляли деревню Марково и поселок Теткино в Курской области. Власти показали фотографии разрушений. Они повредили жилые дома, храм и сквер.