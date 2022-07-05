Жители Курской области лишились света и окон из-за обстрела ВСУ

Никто не пострадал при обстреле населенных пунктов Глушковского района Курской области утром 5 июля. Жители поселка Теткино и села Попова-Лежачи остались без света, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. <…> Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени», — написал он.

В селе Попово-Лежачи повреждены фасады домов и разбиты окна. Как и в поселке Теткино, там нет света.

Атака ВСУ произошла утром 5 июля. Власти сообщили об обстреле деревни Марково и поселка Теткино. На фотографиях видны разрушения домов и воронки от разорвавшихся снарядов. Также в этот день бойцы ВСУ нанесли удар по селу Зерново в Суземском районе Брянской области. Украинские боевики выпустили 18 снарядов.