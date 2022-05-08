ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из крупнокалиберных орудий

Украинские войска выпустили по Донецку четыре крупнокалиберных снаряда, пострадал Петровский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел произошел в 23:55 по местному времени (совпадает с московским). Со стороны населенного пункта Новомихайловка по Донецку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Петровский район находится на западной окраине города. С момента провозглашения независимости ДНР в 2014 году киевский режим регулярно подвергал обстрелам эту часть населенного пункта.

Ясиноватую обстреляли дважды 6 мая, огонь вели из БМ-21 «Град» со стороны Украины. Утром по населенному пункту выпустили 10 ракет и семь снарядов калибром 122 миллиметра, погибла мирная жительница. В тот же день зафиксированы обстрелы Донецка и Старомихайловки.