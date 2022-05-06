ВСУ выпустили еще 10 ракет из «Града» по Ясиноватой

Населенный пункт Ясиноватая еще два раза обстреляли из БМ-21 «Град» со стороны Украины. Об этом сообщили в сводках представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В 09:20 в сторону Ясиноватой выпустили пять ракет из «Града», в 10:25 — еще пять. Оба раза стреляли с направления Авдеевки. Кроме того, в 07:27 по Ясиноватой с того же направления выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Также СЦКК зафиксировал утром 6 мая обстрелы Донецка и Старомихайловки вооруженными формированиями Украины.

Обстрелы Ясиноватой шли и ранним утром — менее чем за полчаса, с 06:50 до 07:15, ВСУ нанесли по ней три удара, в том числе два — из «Градов».

Также утром 6 мая стало известно, что в Ясиноватой жертвой обстрела со стороны Украины стала мирная жительница. Перед этим, 5 мая, погибла еще одна женщина.

Об ударах ВСУ по этому населенному пункту регулярно сообщалось и ранее.