ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Минувшей ночью целями ракет националистом стали деревня Пантелеймоновка, поселок Гольмовской и село Доломитное, сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Пантелеймоновку обстреляли восемью снарядами калибром 122 миллиметра, Гольмовский получил 10 ракет из системы реактивного огня «Град», а Доломитное пострадало от шести мин калибром 120 миллиметров.

О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.

Украинские войска ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам Донбасса. В частности, 26 мая они вновь обстреляли населенный пункт Старомихайловка.

Ранее в Сети появилось видео разрушений в донецком автосервисе, в который попала украинская ракета.