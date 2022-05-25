Разбитые стекла и поврежденные машины. Появились кадры пострадавшего от обстрела ВСУ автосервиса Донецка

Украинские войска за пять минут выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка около восьми снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Один из боеприпасов сдетонировал в районе автосервиса. Разлетевшиеся осколки разбили окна в здании и сильно повредили припаркованные на улице автомобили. Видео с места события опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, за сутки украинские войска выпустили на населенным пунктам более 200 снарядов и мир, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе обстрелов погиб один один человек, восемь мирных жителей получили ранения. Осколки повредили четыре жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.