Украинские националисты из минометов обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Всего военнослужащие ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 120 миллиметров, обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что войска республики вошли в Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, чтобы на постоянной основе защищать эти земли от нацистов.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что мотивация вооруженных сил Украины находится на минимальном уровне после того, как бойцов 115-й бригады отправили в СИЗО за отказ вести боевые действия без серьезного снабжения.