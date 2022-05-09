ВСУ обстреляли мирных на освобожденной территории ДНР

Три мирных жителя на освобожденной территории ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК вечером в понедельник сообщили, что вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Валерьяновка, ранее освобожденный от нацистов. Пострадали женщина, пожилой мужчина и молодой парень.

Всего в освобожденных районах от обстрелов со стороны ВФУ уже пострадали 1336 человек, включая 68 детей.

Донецкие ополченцы установили полный контроль над Валерьяновкой еще на первом этапе спецоперации. Населенный пункт в Донецкой области освободили от украинских боевиков в середине марта.

Ночью и утром 9 мая обстрелам со стороны ВСУ подверглась Горловка. В СЦКК сообщили, что около 04:55 неонацисты обстреляли город в ДНР из крупнокалиберных пулеметов со стороны населенного пункта Шумы. Затем около 06:30 бандеровцы выпустили по Горловке еще 10 снарядов.